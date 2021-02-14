Марченко победил Маррея и выиграл турнир в Италии

Илья Марченко станет 1-й ракеткой Украины. Фото: btu.org.ua

Украинский теннисист 33-летний Илья Марченко победил на турнире Италии.

В финале Марченко победил экс-первую ракетку мира британца Энди Маррея- 6:2, 6:4.

1-й сет прошел при полном преимуществе украинца. Во 2-й партии Маррей пытался сопротивляться, но победа осталась за Марченко.

Благодаря победе на турнире в Италии Илья поднимется почти на 30 позиций в мировом рейтинге и станет первою первой ракеткой Украины.

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Для Марченко это первый титул с 2019 года, когда он победил на челленджере в Нур-Султане.