Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Легенду футбола Диего Марадону похоронили без сердца.

Сердце аргентинца взяли для изучения причин смерти, сообщил врач, писатель и журналист Нельсон Кастро.

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"Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб "Химнасия Ла-Плата", которая хотела получить сердце Марадоны. Этого не произошло, люди узнали об их намерениях и предварительно извлекли сердце. Одной из причин стала необходимость его изучения. Оно было очень важным для определения причины смерти.

К сожалению, у Марадоны была зависимость от всего того, что его погубило, хотя другие умерли бы гораздо раньше. Диего обладал удивительно стойким телом. Проблема в том, что он никогда не хотел полностью избавиться от всех отрицательных факторов.

Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большое. Обычно сердце имеет 300 г. Пусть он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности", – цитирует Кастро Marca.



Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легендарного футболиста стала острая сердечная недостаточность. В смерти Марадоны обвинили семерых врачей. Следствие считает, что медицинские работники недостаточно заботились о пациенте. Марадона в Европе выступал за "Севилью", "Барселону" и "Наполи". Со сборной Аргентины победил на Кубке мира 1986 года. В этом же году признан лучшим игроком мира.