Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса

Диего Марадона вляпался в очередной скандал.

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был арестован полицией по прибытии в аэропорт Буэнос-Айреса из Мексики, где он тренирует "Дорадос".

Как сообщает "ole.com.ar", причиной послужил судебный иск его бывшей подруги Росио Оливы, которая утверждает, что Диего задолжал ей 5 миллионов фунтов. Суд по этому делу состоится 13 июня.

Сообщается, что аргентинец покинул аэропорт только по прибытии туда его адвоката Матиаса Морли, с которым он сфотографировался после инцидента.

"Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим другом Матиасом Морли. Поздравляю всех", - написал Марадона в Facebook.

Интересно, что сам Марадона отрицает факт задержания. Диего утверждает, что он только подписал необходимые документы и отправился по своему маршруту.

"Меня никто не останавливал и не задерживал. И в тюрьму никто не сажал. Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и все", - цитирует Марадону "Ciudad Magazine".

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Марадона возглавляет мексиканский "Дорадос" с лета 2018 года. Контракт аргентинца с "Дорадосом" рассчитан до июня этого года. По завершении сделки он собирается покинуть мексиканский клуб.