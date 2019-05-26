"Манчестер Юнайтед" віиграл в "Баварии" финал Лиги чемпионов

После игры норвежца Сульшера стали называть убийцей с лицом ребенка

В финале Лиги чемпионов УЕФА 26 мая 1999 года на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне играли "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Встреча запомнилась неожиданной концовкой, в которой "МЮ" забил два гола в добавленное время, проигрывая по ходу большей части матча, и выиграл матч со счётом 2:1.

Этот матч часто называют одним из самых драматичных в истории. Молодая и амбициозная команда Алекса Фергюсона "из-под носа" "Баварии" увела почётнейший трофей европейского клубного футбола.

В финале не смогли принять участие трое ключевых игроков "Манчестер Юнайтед": капитан Рой Кин и полузащитник Пол Скоулз (из-за перебора жёлтых карточек) и центральный защитник Хеннинг Берг (из-за травмы). Капитаном команды в отсутствие Роя Кина был назначен вратарь Петер Шмейхель, который проводил последний матч за "МЮ", отыграв в этом клубе восемь лет. Травмы не обошли стороной и "Баварию": по этой причине в состав не попали левый защитник Биксант Лизаразю (чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции) и нападающий Джованни Элбер.

Уже на 6-й минуте "Бавария" вышла вперед благодаря точному удару Баслера со штрафного, назначенного за фол Йонсена против Янкера.Несмотря на такое плохое начало встречи, "МЮ" перехватил инициативу и завладел мячом, однако извлечь выгоду из этого не смог, так и не создав ни одного момента. Баварцы действовали на контратаках более опасно, нежели "МЮ".

Второй тайм начался атаками баварцев, они всё больше нагнетали напряжение у ворот "МЮ". На 55-й минуте состоялся первый по-настоящему опасный момент у ворот "Баварии": Гиггз навесил на Блумквиста, который со всей силы отправил мяч над перекладиной.

Активность Баслера заставила Алекса Фергюсона выпустить на 67-й минуте на поле вместо Блумквиста нападающего Шерингема, который должен был помочь перехватить инициативу. Ответный ход Оттмара Хитцфельда не заставил себя долго ждать: через четыре минуты, на 71-й минуте вместо Циклера на поле появился Шолль, который сразу же после выхода организовал опасную атаку, завершившуюся мощным дальним ударом Эффенберга мимо ворот. На 75-й минуте Эффенберг снова нанёс удар по воротам Шмейхеля, но мяч пролетел над перекладиной. Вскоре после прорыва Баслера Шолль с 18 метров нанёс удар по воротам "МЮ", однако мяч угодил в штангу и от неё улетел прямо в руки Шмейхелю.

Леннарт Юханссон покинул свою ложу на трибуне, чтобы спуститься вниз и вручить кубок, уже украшенный ленточками цветов "Баварии"

Фергюсон сделал вторую замену на 81-й минуте, выпустив своего "суперзапасного" норвежца Уле-Гуннара Сульшера. Минутой ранее у немцев с поля ушёл Лотар Маттеус, который уступил место Финку. Ещё через минуту "Бавария" упустила очень хороший голевой момент: Янкер сильно пробил в падении через себя, но мяч угодил в перекладину. Давление на ворота баварцев усиливалось, и Хитцфельд провёл на 90-й минуте последнюю замену, убрав с поля Баслера и выпустив Салихамиджича. Минимальное преимущество "Баварии" сохранялось вплоть до компенсированного ко второму тайму времени. А добавил Коллина к основному времени матча три минуты.

На первой добавленной минуте "Манчестер Юнайтед" заработал угловой, и в штрафную площадь прибежал даже вратарь Шмейхель. Бекхэм навесил в штрафную, мяч в борьбе в воздухе подправил Шмейхель, Йорк направил его в гущу игроков. Гиггз с правой ноги слабо пробил по воротам, однако, тут же, в касание по мячу точно ударил Тедди Шерингем, отправив его в нижний угол — 1:1.

"Манчестер Юнайтед" сравнял счёт, когда на табло было показано время 90:36. Но манкунианцы не хотели довольствоваться малым и чудо продолжилось. Спустя менее полминуты, после того как баварцы начали с центра поля, "Красные дьяволы" заработали ещё один угловой. Снова Дэвид Бекхэм навесил, последовала скидка Шерингема на Сульшера, и тот, подставив ногу, отправил мяч точно под перекладину ворот "Баварии" — 2:1! На табло горели цифры 92:17. На поле выскочили все игроки "Манчестер Юнайтед" и тренеры, а Шмейхель в восторге сделал сальто в своей штрафной. После этого матча Ули Гуннара Сульшера стали называть "убийцей с лицом младенца".

Два мяча, пропущенные в добавленное время, деморализовали игроков "Баварии": они были в таком шоке, что даже не хотели продолжать матч. С большим трудом Пьерлуиджи Коллина сумел уговорить их встать и завершить матч. Когда команды доиграли последнюю, третью минуту добавленного времени, Коллина своим свистком зафиксировал победу команды "Манчестер Юнайтед" и выигрыш второго в её истории Кубка Лиги чемпионов УЕФА.

Баварцы пребывали в подавленном настроении. Особенно болезненно переживал Куффур, который плакал и колотил кулаками по футбольному газону. Большим ударом это поражение стало для Лотара Маттеуса, который так и не выиграл Лигу чемпионов.

На церемонии награждения заветный Кубок Лиги чемпионов вместе поднимали Петер Шмейхель, капитан команды в финальной встрече, и главный тренер Алекс Фергюсон. Для Шмейхеля победа в этом важнейшем и драматичнейшем матче стала отличным финальным аккордом его карьеры в "МЮ".

Концовка матча была такой неожиданной, что Президент УЕФА Леннарт Юханссон покинул свою ложу на трибуне, чтобы спуститься вниз и вручить кубок, уже украшенный ленточками цветов "Баварии", перед тем как Шерингем сравнял счёт. Выйдя из туннеля после финального свистка в матче, он был ошеломлён. "Я не мог в это поверить", — сказал он позднее, "Победители плачут, а проигравшие танцуют".

"Манчестер Юнайтед" стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов с момента "Эйзельской трагедии" 1985 года, а также первым и единственным английским клубом, выигравшим "требл" (чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов в одном сезоне).Кроме того, "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в истории финалов новообразованной Лиги чемпионов УЕФА (с 1993 года), который выиграл матч, уступая по его ходу.