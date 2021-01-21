"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии

Поль Погба выступает за "МЮ" с лета 2016 года. Фото: REUTERS

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу в гостях над "Фулхэмом" - 2:1.

Уже на старте игры хозяева вышли вперед после точного удара Адемолу Лукман, который воспользовался провалом защиты соперника. "МЮ" смог отыграться еще до перерыва благодаря голу Эдинсона Кавани. Уругваец удачно сыграл на добивании.

2-я половина игры прошла с преимуществом гостей. Погба в середине 2-го тайма смог забить победный мяч для своей команды. Далее инициатива перешла к "Фулхэму", но забить хозяева так и не смогли.

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После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 40 очков и вернулся на 1-е место турнирной таблицы АПЛ. "Красные дьяволы" опережают "Манчестер Сити" на 2 очка, но "горожане" имеют игру в запасе.