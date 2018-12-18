"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью

Моуринью уволен из "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуринью больше не является главным тренером "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" приняло решение освободить Жозе, за неудачных результатов.

Об этом "Манчестер Юнайтед" сообщил на своем официальном сайте.

"В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который будет руководить командой до конца сезона. В это время клуб будет вести поиски постоянного главного тренера", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky Sports, обязанности временно главного тренера будет выполнять Майкл Каррик.

Португалец возглавлял "красных дьяволов" с лета 2016 года и за это время выиграл с ними Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В текущем сезоне команда занимает 6 строчку в турнирной таблице АПЛ и отстает от четвертой позиции, где находится "Челси", на 9 пунктов. "МЮ" будет вынужден выплатить специалисту 24 млн фунтов компенсации.

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Очевидно, последней каплей для руководства "красных дьяволов" стало поражение "Ливерпулю" (1:3).