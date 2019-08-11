"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" разгромил "Челси" со счетом 4:0 в первом туре АПЛ.
"Красные дьяволы" повели в счете на 18-й минуте матча. Маркус Рашфорд уверенно реализовал пенальти.
Во втором тайме "Ман Юнайтед" увеличил преимущество, забив дважды в течение двух минут. Сначала Антони Марсьяль замкнул навес Андреаса Перейры, а потом Рашфорд оформил дубль. На 82-й минуте Даниэл Джеймс забил четвертый гол хозяев поля.
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Во втором туре "Ман Юнайтед" 19 августа на выезде сыграет против "Вулверхэмптона". Днем ранее "Челси" дома примет "Лестер".
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