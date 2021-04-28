"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом

Криштиано Роналдо празднует взятие ворот "Ромы". Фото: UEFA.com

Сегодня в полуфинале Лиги Европы встретятся "Манчестер Юнайтед" – "Рома" и "Арсенал" – "Вильярреал".

Самый запоминающийся матч "Юнайтед" и "Рома" сыграли в четвертьфинале Лиги чемпионов 2006-07. Хозяева победили со счетом 7:1, легко отыграв поражение на выезде – 1:2.

Практически каждая удачно разыгранная комбинация, каждый удар хозяев по воротам достигал цели. Начало избиению "Ромы" положил Каррик, красивейшим ударом из-за пределов штрафной замкнувший передачу Роналду (гол на совести вратаря "Ромы" Дони, далеко вышедшего из ворот). На 17-й минуте свое появление в "основе" оправдал Алан Смит, откликнувшийся на фланговую передачу Гиггза. Валлиец стал соавтором и третьего гола, на этот раз выступив подносчиком снарядов для Руни. Под занавес первой 45-минутки индивидуальным мастерством блеснул Роналду, качнувший защитника и с угла штрафной уложивший мяч точнехонько в ближний угол.

Португалец отличился и в начале второго тайма, на этот раз реализовав очередную точную передачу Гиггза. Затем второй мяч забил Каррик, после затяжной атаки отправивший снаряд дальним ударом в левую "девятку". Каплей меда в цистерне дегтя для болельщиков итальянского клуба стал гол Де Росси, находившегося под плотной опекой Рио Фердинанда, но исхитрившегося в касание замкнуть фланговую передачу Тотти. Однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. На 81-й минуте ювелирный удар удался вышедшему на замену Эвра, с бильярдной точностью уложивший мяч в угол ворот многострадального Дони – 7:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты "Ювентуса" требуют усадить Криштиано Роналду на скамью запасных

За год до этого в полуфинале Лиги чемпионов играли "Вильярреал" и "Арсенал" – нынешние соперники по другому полуфиналу Лиги Европы. Матч в Лондоне завершился победой хозяев – 1:0. Ответный матч уверенно катился к нулевой ничьей, однак "Вильярреал" в конце матча получил право на пенальти. Однако Рикельме не смог переиграть Леманна. "Арсенал" вышел в финал, где проиграл "Барселоне" – 1:2.