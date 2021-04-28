"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 225
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 558
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 837
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 459
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 333
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 729
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 837
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ
Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ
"Челси" не смог дожать "Реал"
"Челси" не смог дожать "Реал"
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1062
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 918
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 117
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 06:11

"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом

  Комментировать
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; разбил &quot;Рому&quot; с невероятным счетом
Криштиано Роналдо празднует взятие ворот "Ромы". Фото: UEFA.com

Сегодня в полуфинале Лиги Европы встретятся "Манчестер Юнайтед" – "Рома" и "Арсенал" – "Вильярреал".

Самый запоминающийся матч "Юнайтед" и "Рома" сыграли в четвертьфинале Лиги чемпионов 2006-07. Хозяева победили со счетом 7:1, легко отыграв поражение на выезде – 1:2.

Практически каждая удачно разыгранная комбинация, каждый удар хозяев по воротам достигал цели. Начало избиению "Ромы" положил Каррик, красивейшим ударом из-за пределов штрафной замкнувший передачу Роналду (гол на совести вратаря "Ромы" Дони, далеко вышедшего из ворот). На 17-й минуте свое появление в "основе" оправдал Алан Смит, откликнувшийся на фланговую передачу Гиггза. Валлиец стал соавтором и третьего гола, на этот раз выступив подносчиком снарядов для Руни. Под занавес первой 45-минутки индивидуальным мастерством блеснул Роналду, качнувший защитника и с угла штрафной уложивший мяч точнехонько в ближний угол.

Португалец отличился и в начале второго тайма, на этот раз реализовав очередную точную передачу Гиггза. Затем второй мяч забил Каррик, после затяжной атаки отправивший снаряд дальним ударом в левую "девятку". Каплей меда в цистерне дегтя для болельщиков итальянского клуба стал гол Де Росси, находившегося под плотной опекой Рио Фердинанда, но исхитрившегося в касание замкнуть фланговую передачу Тотти. Однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. На 81-й минуте ювелирный удар удался вышедшему на замену Эвра, с бильярдной точностью уложивший мяч в угол ворот многострадального Дони – 7:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты "Ювентуса" требуют усадить Криштиано Роналду на скамью запасных

За год до этого в полуфинале Лиги чемпионов играли "Вильярреал" и "Арсенал" – нынешние соперники по другому полуфиналу Лиги Европы. Матч в Лондоне завершился победой хозяев – 1:0. Ответный матч уверенно катился к нулевой ничьей, однак "Вильярреал" в конце матча получил право на пенальти. Однако Рикельме не смог переиграть Леманна. "Арсенал" вышел в финал, где проиграл "Барселоне" – 1:2.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 10908
(PR)
(PR) Просмотров: 7470
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6696
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6633
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5373
Спорт
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
 Просмотров: 306
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
 Просмотров: 513
Гвардиола назвал самый важный для себя турнир
Гвардиола назвал самый важный для себя турнир Просмотров: 171
Гвардиола имеет более сбалансированную команду, чем Почеттино
Гвардиола имеет более сбалансированную команду, чем Почеттино
 Просмотров: 72
Россияне угрожают миру за снятый триколор
Россияне угрожают миру за снятый триколор 1 Просмотров: 1917
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 525
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть