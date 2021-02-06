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суббота, 06 февраля 2021 14:07

"Манчестер Юнайтед" почтил память погибших в авиакатастрофе

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Автор: twitter.com
  6 февраля 1958 года произошла мюнхенская авиакатастрофа, в которой разбился "Манчестер Юнайтед"
6 февраля 1958 года произошла мюнхенская авиакатастрофа, в которой разбился "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" через социальные сети почтил память футболистов и сотрудников клуба, погибших в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года.

Аватарки в социальных сетях клуб заменил на изображение часов со временем катастрофы. А в постах опубликовал черно-белые фото команды с сообщением "Always remembered. Never forgotten".

Трагедия произошла 63 года назад, когда рейс BE609 по маршруту Белград-Мюнхен-Манчестер разбился после третьей попытки взлета в аэропорту Мюнхена.

В самолете находились игроки и сотрудники "Манчестер Юнайтед". 8 футболистов и 3 сотрудника клуба погибли, еще двое футболистов выжили, но больше не играли в футбол. Всего из 44 человек на борту погибли 23, еще 19 получили ранения.

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"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Саутгемптон" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги, забив 9 безответных голов в ворота гостей - 9:0. Победа позволила "МЮ" догнать "Манчестер Сити", который лидирует в таблице, однако у команды Александра Зинченко есть 2 игры в запасе.

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06
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