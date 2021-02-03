"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"

"Юнайтед" одержали самую крупную победу в сезоне. фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Саутгемптон" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги, забив девять безответных голов в ворота гостей (9:0).

Подопечные Оле Гуннара Сульшера уже на второй минуте остались в большинстве после того, как футболист "святых" сыграл прямой ногой в колено Скотту Мактоминею и получил прямую красную карточку. "МЮ" отличился четырежды еще до перерыва, сняв все вопросы о победителе поединка.

Во второй половине хозяева и не собирались успокаиваться. "Красные дьяволы" забили еще дважды, а затем "Саутгемптон" заработал еще одно удаление за фол последней надежды. В оставшиеся пять минут "Манчестер Юнайтед" три раза отправил мяч в сетку ворот гостей, воспользовавшись тем, что соперники уже бросили играть.

"Саутгемптон" во втором сезоне АПЛ подряд проиграл со счетом 0:9. Ранее они в домашнем матче уступили "Лестеру", по схожему сценарию оставшись в меньшинстве в начале встречи.

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Победа позволила "МЮ" догнать "Манчестер Сити", который лидирует в таблице, однако у команды Александра Зинченко есть две игры в запасе.