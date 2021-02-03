"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"

 
Ексклюзивы
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 378
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1476
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 288
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4239
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 369
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 198
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 774
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 1116
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 2088
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4851
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"
"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"
Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"
Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"
Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
Боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом
Боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом
"Динамо" без Луческу на скамейке запасных одержало первую победу на сборе в Турции
"Динамо" без Луческу на скамейке запасных одержало первую победу на сборе в Турции
Интервью
1/5
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 378
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 828
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 288
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3222
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 441
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 10:31

"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"

  Комментировать
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; забил 9 мячей &quot;Саутгемптону&quot;
"Юнайтед" одержали самую крупную победу в сезоне. фото инстаграм "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Саутгемптон" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги, забив девять безответных голов в ворота гостей (9:0).

Подопечные Оле Гуннара Сульшера уже на второй минуте остались в большинстве после того, как футболист "святых" сыграл прямой ногой в колено Скотту Мактоминею и получил прямую красную карточку. "МЮ" отличился четырежды еще до перерыва, сняв все вопросы о победителе поединка.

Во второй половине хозяева и не собирались успокаиваться. "Красные дьяволы" забили еще дважды, а затем "Саутгемптон" заработал еще одно удаление за фол последней надежды. В оставшиеся пять минут "Манчестер Юнайтед" три раза отправил мяч в сетку ворот гостей, воспользовавшись тем, что соперники уже бросили играть.

"Саутгемптон" во втором сезоне АПЛ подряд проиграл со счетом 0:9. Ранее они в домашнем матче уступили "Лестеру", по схожему сценарию оставшись в меньшинстве в начале встречи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"

Победа позволила "МЮ" догнать "Манчестер Сити", который лидирует в таблице, однако у команды Александра Зинченко есть две игры в запасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Юнайтед" забил 9 мячей "Саутгемптону"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вышла книга о подводной жизни

Эмигранты создали мощную организацию

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 13653
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9243
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности
Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности Просмотров: 5922
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина
Шел на работу: рассказали о состоянии мужчины, которому на голову упала женщина Просмотров: 5697
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 5238
Спорт
Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"
Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"
 Просмотров: 117
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне Просмотров: 90
Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
Ярослава Магучих прыгнула на 206 антиметров
 Просмотров: 459
Как Коваленко прощался с "Шахтером"
Как Коваленко прощался с "Шахтером" Просмотров: 261
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
 Просмотров: 828
Больше всего комментируют
9
Зеленский "закрыл" телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
3
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 34
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть