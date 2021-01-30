"Манчестер Юнайтед" от поражения спасла перекладина

Обамеянг не играл из-за травмы и в матче обошлось без пенальти. Фото Рейтер

"Манчестер Юнайтед" снова споткнулся в Английской Премьер-лиге. На этот раз подопечные Сульшера не смогли на выезде одолеть "Арсенал" - 0:0.

Гости активнее провели первый тайм. Реальную возможность открыть счет упустили Фернандеш и Рашфорд. Однако лучший шанс имел бывший игрок "Шахтера" Фред. После розыгрыша углового он парашютом посылал мяч в ворота, но голкипер лондонцев Лено сумел перевести удар угловой.

Француз без разбега ударил со штрафного, но попал в перекладину

Второй тайм начался с атак хозяев. В одном из моментов еще один экс-горняк Виллиан бил с 10 метров, но защитник успел заблокировать выстрел. У гостей две реальные возможности потерял Кавани. Эдисон никак не мог найти ворота и с нескольких метров дважды бил мимо рамки.

А шанс всего матча упустил Ляказетт. Француз без разбега ударил со штрафного, но попал в перекладину.

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В итоге нулевая ничья. "Манчестер Юнайтед" набрал 41 зачетный балл и занимает второе место в таблице. Однако его может подвинуть оттуда "Лестер", если завтра одолеет "Лидс". "Арсенал" поднялся на 8 место.