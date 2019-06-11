"Манчестер Юнайтед" не хочет продавать своего лидера

Боссы "МЮ" пока не готовы к продаже своего лидера в другую команду.

"Манчестер Юнайтед" не стал вести переговоры с мадридским "Реалом" по хавбека Поля Погба.

Манкунианцы отказался вести переговоры с "Реалом" по хавбека Поля Погба, сообщает "AS".

Однако, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан попросил руководство мадридцев наладить диалог с "красными дьяволами". Вероятно, последние хотят поднять цену на француза.

"Королевский клуб" уже успел подписать Эдера Милитао, Луку Йовича и Эдена Азара. Также "сливочные" интересуются Кристианом Эриксеном из "Тоттенхэма"

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В этом сезоне Погба провел 35 матчей за "МЮ" в чемпионате Англии, в которых забил 13 мячей.