"Манчестер Юнайтед" начал чемпионат с разгрома

Бруну Фернандеш сделал первый хет-трик нового сезона АПЛ. Фото: Reuter

Сегодня, 14 августа, в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Манчестер Юнайтед" с разгромным счётом обыграл на своём поле "Лидс" — 5:1.

На 30-й минуте полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал проникающую передачу на Бруну Фернандеша, который отлично обработал мяч и реализовал выход один на один.

В начале второго тайма гости ответили забитым мячом Люка Эйлинга, однако буквально через три минуты Мэйсон Гринвуд вновь вывел "красных дьяволов" вперёд — 2:1. Спустя две минуты Поль Погба отдал ещё один голевой пас Бруну Фернандешу, который отправил третий мяч в ворота "Лидса".

На 60-й минуте встрече португалец оформил хет-трик, а на 68-й Фред установил окончательный счёт — 5:1. Очередной ассист оформил Погба. Всего за матч француз отдал 4 голевые передачи — это на одну больше, чем за весь предыдущий сезон в английской Премьер-лиге.

Бруну Фернандеш стал первым игроком манкунианцев, оформившим хет-трик в первом матче английской Премьер-лиги.

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