Бруну Фернандеш забил 19 мяч. Фото Рейтер

"Манчестер Юнайтед" догнал "Ливерпуль" по очкам в таблице чемпионата Англии.

В рамках 17-го тура АПЛ "МЮ" сегодня был сильнее "Астон Виллы" (2:1). Эта победа позволила клубу из Манчестера набрать 33 очка. Сообщает "Трибуна".

"Ливерпуль" выше в таблице за счет разницы забитых и пропущенных голов. "Ливерпуль" свой матч 17-го тура проведет 4 января против "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют 17 января на "Энфилде".

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Сейчас у клубов одинаковое количество матчей – по 16. Однако у команды тренера Оле-Гуннара Сульшера есть перенесенный матч 1-го тура с "Бернли". Он будет сыгран 12 января.