"Манчестер Сити" взял реванш за поражение в финале Лиги чемпионов

Матч прошел при полном преимуществе гостей. Фото: Reuters

На стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Манчестер Сити". Гости одержали победу со счётом 1:0.

Матч прошел при полном преимуществе гостей, которые больше владели мячом и создавали больше опасных моментов. Временами хозяева не могли выйти со своей половины поля.

Однак счёт матча был открыт во втором тайме. На 53-й минуте встречи отличился нападающий "горожан" Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу. Бразилец удачно развернулся и неожиданно для вратаря хозяев Менди попал в дальний угол. При этом был небольшой рикошет от защитника.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч. В минувшем туре он тоже не играл через ушиб.

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В седьмом туре английской Премьер-лиги "Челси" примет дома "Саутгемптон". "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Ливерпулем". Первый матч состоится 2 октября, а второй - 3 октября.