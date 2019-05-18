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суббота, 18 мая 2019 21:33

"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии

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&quot;Манчестер Сити&quot; выиграл все трофеи в Англии
Зинченко получил третий трофей

В финале Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" (6:0) и выиграл третий внутренний трофей в сезоне. Об этом пишет ""

Команда Пепа Гвардиолы также стала обладателем Кубка лиги, в серии пенальти обыграв "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти), и победила в АПЛ, обойдя "Ливерпуль" на одно очко.

Это первый случай в английском футболе, когда мужская команда выиграла три домашних трофея за один сезон. Ранее внутренний требл четыре раза брал женский "Арсенал".

В 1999 году "МЮ" под руководством сэра Алекса Фергюсона сделал требл, победив в АПЛ и Кубке Англии и выиграв Лигу чемпионов. "Ливерпуль" Жерара Улье в 2001 году выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также Кубок УЕФА.

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел на поле весь матч.

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В этом сезоне 22-летний украинец сыграл 29 матчей, забил 1 гол и совершил 5 ассистов.

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