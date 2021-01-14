"Манчестер Сити" с Зинченко минимально обыграл "Брайтон"

Александр Зинченко провел весь матч. REUTERS

"Манчестер Сити" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии минимально победил "Брайтон" - 1:0.

Матч прошел при полном преимуществе хозяев поля. Единственный гол в матче в конце 1-го тайма забил Фил Фоден.

В компенсированное время до матча пенальти не реализовал Рахим Стерлинг.

Игрок сборной Украины Александр Зинченко отыграл весь матч за "МС" на позиции левого защитника.

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"Манчестер Сити" поднялся на 3-е место в турнирной таблице. В следующем туре "горожане" сыграют в гостях против "Лидса".