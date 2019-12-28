"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2394
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 99
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6759
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6093
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 936
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3096
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2133
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3321
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
7
4
12
12
15
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Видео
Все видео
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти
После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму
После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии
"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии
"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1017
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3321
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3348
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 279
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 09:15

"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; проиграл &quot;Вулверхэмптону&quot; в матче с двумя незабитыми пенальти
Вместо основного вратаря Эдерсона на поле вышел Клаудио Браво

Действующий чемпион Англии Манчестер "Сити" в заключительном поединке 19 тура АПЛ на выезде проиграл "Вулверхемптону" – 2:3 Команда Гвардиолы, усилиями Стерлинга забила первые два мяча. Причем один из двух голов Рахима Стерлинга был забит после того, как нападающий не реализовал пенальти.

Первый удар англичанина на 24-й минуте парировал голкипер Руй Патрисиу. Однако арбитр Мартин Аткинсон после использования системы VAR попросил Стерлинга перебить пенальти из-за того, что защитник Конор Коуди раньше времени вбежал в штрафную.

Патрисиу отбил и второй удар Стерлинга с 11-метровой отметки, но англичанин точно пробил на добивании – 2:0

Однако перед этим случилось удаление вратаря "Манчестер Сити" Эдерсона за фол последней надежды.


Во втором тайме хозяева в численном большинстве завладели преимуществом, которое вылилось в три забитых мяча во второй половине встречи – сперва, на 55 минуте, Траоре сократил отставание, а с 80 по 90 Хименес и Доэрти подарили местным болельщикам праздник.

"Вулверхемтон" впервые с 1960-х годов дважды обыграл "Сити" в чемпионате (в первом круге была победа на "Этихад" со счетом 2:0) и поднялся уже на пятую позицию в турнирной таблице – отставание от зоны Лиги чемпионов 2 очка. Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко провел мач на скамейке запасных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Генте" не скрывают восхищения Яремчуком

Команда Пепа Гвардиолы продолжает находиться на третей строчке, отставая от "Ливерпуля" на 14 пунктов. У подопечных Клоппа еще и игра в запасе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 27901
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 12456
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11673
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9099
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 7687
Спорт
Умерла собака Жозе Моуриньо
Умерла собака Жозе Моуриньо 1 Просмотров: 630
"Райо Вальекано" получил наказание за Зозулю
"Райо Вальекано" получил наказание за Зозулю Просмотров: 630
Выделили средства на подготовку спортсменов к Олимпиаде
Выделили средства на подготовку спортсменов к Олимпиаде Просмотров: 297
"От Михайличенко ожидал большего. Но в неудачах "Динамо" виноват не он один" - Франков
"От Михайличенко ожидал большего. Но в неудачах "Динамо" виноват не он один" - Франков
 Просмотров: 1467
В "Генте" не скрывают восхищения Яремчуком
В "Генте" не скрывают восхищения Яремчуком Просмотров: 801
Больше всего комментируют
13
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
2
В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн
Голосов: 301
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua