"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче с двумя незабитыми пенальти

Вместо основного вратаря Эдерсона на поле вышел Клаудио Браво

Действующий чемпион Англии Манчестер "Сити" в заключительном поединке 19 тура АПЛ на выезде проиграл "Вулверхемптону" – 2:3 Команда Гвардиолы, усилиями Стерлинга забила первые два мяча. Причем один из двух голов Рахима Стерлинга был забит после того, как нападающий не реализовал пенальти.

Первый удар англичанина на 24-й минуте парировал голкипер Руй Патрисиу. Однако арбитр Мартин Аткинсон после использования системы VAR попросил Стерлинга перебить пенальти из-за того, что защитник Конор Коуди раньше времени вбежал в штрафную.

Патрисиу отбил и второй удар Стерлинга с 11-метровой отметки, но англичанин точно пробил на добивании – 2:0

Однако перед этим случилось удаление вратаря "Манчестер Сити" Эдерсона за фол последней надежды.



Во втором тайме хозяева в численном большинстве завладели преимуществом, которое вылилось в три забитых мяча во второй половине встречи – сперва, на 55 минуте, Траоре сократил отставание, а с 80 по 90 Хименес и Доэрти подарили местным болельщикам праздник.

"Вулверхемтон" впервые с 1960-х годов дважды обыграл "Сити" в чемпионате (в первом круге была победа на "Этихад" со счетом 2:0) и поднялся уже на пятую позицию в турнирной таблице – отставание от зоны Лиги чемпионов 2 очка. Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко провел мач на скамейке запасных.

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Команда Пепа Гвардиолы продолжает находиться на третей строчке, отставая от "Ливерпуля" на 14 пунктов. У подопечных Клоппа еще и игра в запасе.