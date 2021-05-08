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суббота, 08 мая 2021 21:47

"Манчестер Сити" проиграл "Челси" репетицию финала Лиги чемпионов

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&quot;Манчестер Сити&quot; проиграл &quot;Челси&quot; репетицию финала Лиги чемпионов
"Челси" вырвал победу на последней минуте. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" проиграл дома репетицию финала Лиги чемпионов против "Челси" - 1:2. Это поражение отложило провозглашения "Сити" чемпионом Англии.

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выставил на игру второй состав. В запасе также остался украинец Александр Зинченко.

Более половины первого тайма команды играли не слишком активно. Где-то с 20-ой минуты инициативу захватили гости и провели несколько острых атак, которые, однако, к взятию ворот не привели.

Совершенно неожиданным оказался гол хозяев. Защитник Кристенсен на 43-ей минуте на правом фланге проиграл борьбу Жезусу. Тот выкатил под удар Агуэро. Однако аргентинец замялся и едва не потерял момент, если бы не Стерлинг, поразивший пустые ворота - 1:0.

Бить пошел Серхио Агуэро и решил выполнить удар в стиле Паненки - удар получился откровенно слабым и неудачным

Буквально сразу "Манчестер Сити" потерял еще один отличный шанс. Полузащитник гостей Билли Гилмор в собственной штрафной корпусом зацепил нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса и судья немедленно указал на точку. Хотя пенальти не выглядел стопроцентным. Бить пошел Серхио Агуэро и решил выполнить удар в стиле Паненки - удар получился откровенно слабым и неудачным и вратарь "Челси" Эдуард Мэнди легко забрал мяч в руки.

Вторым тайм прошел с преимуществом гостей. В середине второй половины игры Хаким Зиеш неотразимо пробил в нижний угол и сравнял счет. Впоследствии гости дважды забили, но оба раза - из офсайда. Причем во втором случае речь шла о считанных сантиметрах. Едва не поломал офсайдную линию наш Александр Зинченко, вышедший на поле во втором тайме вместе с Фоденом и Гюндоганом.

За несколько минут до окончания матча "Сити" претендовал на пенальти, но арбитр проигнорировал падение Стерлинга в чужой штрафной. А на 93-ей минуте победу гостям принес защитник Маркос Алонсо, парашютом забивший второй гол.

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"Манчестер Сити" в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если "Манчестер Юнайтед" потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то "горожане" станут чемпионами. "Челси" (64) - на третьем месте.

Автор: Юрий Стригун
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