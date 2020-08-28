"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" за Месси €100 млн и 3 игроков

Лионель Месси близок к переходу в "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Сити" стремится любыми средствами подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Представитель АПЛ предложил каталонском клубу €100 млн и трех игроков за Месси, сообщает Diario Sport.

Из-за финансового фейр-плей "Ман Сити" нужно искать возможности заинтересовать "Барселону" не только деньгами. Английский клуб предложил кроме финансовой части, еще трех игроков в придачу - Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсия.

"Барселона" заинтересована в услугах последних двух, а вот бразильский форвард Жезус не входит в планы каталонцев.

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Лионель Месси заявил о желании покинуть "Барселону" за неудачных результатов команды. На аргентинского форварда претендуют - "МЮ", "МС" и ПСЖ.