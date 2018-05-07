"Манчестер Сити" отпраздновал победу в АПЛ, Зинченко едва не сломал кубок

Зинченко случайно опрокинул кубок АПЛ. Фото: novynarnia.com

После матча 37 тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" отпраздновал чемпионство. Команда получила свои медали и кубок.

Не остался в стороне и украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко.

Саша сфотографировался с кубком в руках и своими родителями.

Однако еще перед фотосессией произошел курьезный случай. Александр так увлекся весельем, что случайно сбросил кубок со стойки.

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Зинченко стал вторым украинцем, который завоевал трофей АПЛ. К нему в чемпионате Англии побеждал экс-защитник "Арсенала", а ныне помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Лужный в 2002 году.