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понедельник, 30 сентября 2019 12:40

"Манчестер Сити" определился с тренером, который заменит Гвардиолу

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&quot;Манчестер Сити&quot; определился с тренером, который заменит Гвардиолу
Джованни ван Бронхост уже находится в расположении "Манчестер Сити". Фото: feyenoord.nl

"Манчестер Сити" готовится к уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Несмотря на то, что контракт испанского специалиста рассчитан до лета 2021-го, "горожане" хотят быть полностью готовыми к прощанию с Пепом.

Согласно информации источника, преемником нынешнего наставника команды руководство "Манчестер Сити" видит Джованни ван Бронкхорста. Нидерландского специалиста уже начали знакомить с работой клуба, сообщает "Футбол 24".

После ухода из "Фейеноорда" ван Бронкхорст около месяца проживает на территории клубной академии чемпиона Англии. Если голландец докажет свою способность руководству "Манчестер Сити", станет следующим наставником первой команды.

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В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает 2-е место в АПЛ, отставая на 5 очков от "Ливерпуля".

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