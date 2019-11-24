"Манчестер Сити" одержал победу над "Челси"

Канте (справа) открыл счет в матче. Фото: рейтер

"Манчестер Сити" обыграл "Челси" 2: 1 в 13-м туре чемпионата Англии.

Все три мяча были забиты в первом тайме. Сначала гости вышли вперед: на передачу Матео Ковачич отозвался Канте, который обыграл вратаря и переправил мяч в сетку.

Однако, "Ман Сити" счет сравнял и вышел вперед до конца первой половины встречи. Точные удары на счету Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза, сообщает "Спортарена

После перерыва "горожане" взяли мяч под свой контроль и практически ничего не дали создать у своих ворот. Хозяева смогли отличиться еще раз, гол забил - Рахим Стерлинг, но судья его не засчитал после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

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В активе у "Манчестер Сити" 28 очков и третье место в турнирной таблице АПЛ. А вот "Челси" теперь четвертый с 26 очками.