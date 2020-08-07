"Манчестер Сити" обыграл "Реал" 2:1

"Реал" вел в счете в первой встрече, но проиграл дома. Фото твиттер Реал""

Добрый вечер!

Сегодня праздник на улице футбольных болельщиков! После полугодового перерыва возвращается Лига чемпионов. И возвращается самым интересным матчем 1/8 финала - "Манчестер Сити" - "Реал".

Первую игру, проигрывая по ходу встречи, выиграли англичане. Теперь "Реал", который успел стать чемпионом, попытается взять реванш. Кто кого: Гвардиола или Зидан, Де Брейне или Азар? И как покажет себя основной конкурент нашего Андрея Лунина Куртуа? Интриг много, а победитель один.

А тренеры уже объявили составы команд.

Александр Зинченко - в запасе. Правда, здесь никакой интриги нет. Могло еще быть "вне заявки".

Манчестер Сити – Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, Де Брейне, Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго, Модрич, Азар, Бензема.

Команды выходят на поле. В Англии еще светит солнце.

дят на поле. В Англии еще светит солнце.

Матч начался!

3 мин. Две минуты катал мяч "Реал", но даже не вышел из своей половины поля.

6 мин. Теперь хозяева поля продемонстрировали умение держать мяч. Осторожно играют команды.

9 мин. ГОЛ !! Сити! Ошибка защитника! Обокрал Варана Жезус и отдал на свободного Стерлинга - 1:0.

11 мин. Едва второй раз не пропустили мадридцы, но защитники стали стеной на пути мяча. Бил Гюндоган.

15 мин. "Реал" понимает, что кому-кому, а игрокам в розовых футболках (не удивляйтесь) в защите отсидеть не удастся.

18 мин. Стерлинг едва не заработал пенальти. Каземиро, по мнению соперника, сыграл чисто.

21 мин. Азар вывел на удар Бензема, но Эдерсон парировал выстрел француза.

25 мин. Опять немного успокоилась игра.

28 мин. ГОЛ! Бензема! Классная передача с фланга, где должен бегать Зинченко, если бы был на поле, и Карим головой забивает гвоздь! 1:1.

32 мин. Неудачник Кансело, который дал подать в предыдущей атаке мадридцев, теперь запорол свою.

37 мин. "Сити" снова взял инициативу. Но без остроты у хозяев.

40 мин. А в параллельном матче творится сенсация. "Лион" побеждает "Ювентус" в Турине - 1:0

42. мин. Снова обворовали защиту "Реала" горожане, но Фоден не попал в свободный угол.

45 мин. Де Брейне едва не забил непосредственно с углового. Куртуа парировал.

И вот перерыв. Интересный матч, как и ожидалось.

А в Турине Роналду сравнял счет и вернул Турину надежду. Гол с пенальти, конечно, а как вы думали?

Второй тайм должен быть интересным. Развязка ближе!

46. мин. Опять Кансело! Не отдал передачу с 5 метров. Хозяева продолжили атаку и Стерлинг не переиграл Куртуа!

51 мин. Канселу наконец прервал опасный прострел.

55 мин. Куртуа заблокировал удар Стерлинга с трех метров.

58 мин. Де Брейне прорывался к воротам, но защитники заблокировали выстрел Кевина.

61 мин. Фоден прорвался по правому флангу и отдал Кевину. Рикошет и мяч не долетает до Куртуа!

А тем временем Роналду выводит "Юве" вперед - 2:1 в параллельном матче. Интрига закрутилась до предела!

65 мин. Молниеносную комбинацию от "Сити" испортил Куртуа. Парировал удар Гюндогана

68 мин. Жезус гол! И снова после паса Варана. Гол плюс пас у француза. Жаль, что в свои ворота! 2:1

72 мин. Варан едва третий не привез. В ударе сегодня француз!

77 мин. "Реал" пошел на штурм. А что остается делать?

80 мин. Модрич сбивает Де Брейне и получает желтую.

81. Сильва вышел вместо Стерлинга.

Йович, Васкес і Вальверде виходять на поле замість Карвахаля, Азара і Модрича.

85 мин. Штрафной. Сбили Кевина и Сильва послал снаряд над воротами.

90 мин. Не похоже, что "Реал" отыграется сегодня.

"Юве" тоже не может забить спасительный третий гол.

Все! "Сити" в четвертьфинале! Победа 2:1

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В параллельном матче "Ювентус" победил "Лион", но вылетел из Лиги чемпионов, потому что проиграл первую игру - 0:1. В четвертьфинале "Сити" сыграет с "Лионом".