"Манчестер Сити" не планирует увольнять Гвардиолу

Хосеп Ґвардіола вже 4 сезони працює в АПЛ. Фото: REUTERS

Руководители "Манчестер Сити" хотят, чтобы главный тренер команды 49-летний Хосеп Гвардиола продолжил работу.

Английский клуб не планирует увольнять испанского специалиста несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, сообщает The Telegraph.

"МС" хочет продлить контракт с Гвардиолой, чтобы избежать неопределенности. Срок действующего соглашения испанца с "горожанами" заканчивается в 2021 году.

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Хосеп Гвардиола работает с "Манчестер Сити" с 2016-го. За это время он 2 раза выигрывал чемпионат, один раз победил в Кубке страны, а также трижды взял Кубок английской лиги.

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