"Манчестер Сити" может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций

Зинченко и Агуэро могут остаться в следующем сезоне без Лиги чемпионов. Фото: REUTERS

"Манчестер Сити", где выступает Александр Зинченко, может пролететь мимо Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.

УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов как минимум на сезон 2019/20, сообщает New York Times.

По информации источника, "горожане" 2014-го предоставили конфедерации ложную информацию по доходам от спонсорских контрактов.

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"Манчестер Сити" стал победителем розыгрыша АПЛ сезона 2018/19, набрав 98 очков.