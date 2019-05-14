"Манчестер Сити" может потерять место в Лиге чемпионов из-за финансовых махинаций

"Манчестер Сити", где выступает Александр Зинченко, может пролететь мимо Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.
УЕФА может исключить "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов как минимум на сезон 2019/20, сообщает New York Times.
По информации источника, "горожане" 2014-го предоставили конфедерации ложную информацию по доходам от спонсорских контрактов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я много раз мог уйти из "Манчестер Сити" – Зинченко
"Манчестер Сити" стал победителем розыгрыша АПЛ сезона 2018/19, набрав 98 очков.
×
Комментарии