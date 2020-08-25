"Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Месси

Английский "Манчестер Сити" изучает возможность трансфера лидера "Барселоны" Лионеля Месси.
Команда Александра Зинченко хочет оценить, как дорого клуба обойдется возможен трансфер Месси, сообщает ESPN
В клубе осознают, что осуществить трансфер Месси будет сложно. Впрочем, англичане хотят подготовиться на случай, если "Барселона" согласится продать свою звезду. И хотят понять можно ли приобрести Месси без нарушения правил финансового фэйр-плей.
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После вылета из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала Лионель Месси серьезно задумался над сменой команды, потому что не видит дальнейших перспектив выступлений за "Барселону.
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