"Манчестер Сити" интересуется защитником "Динамо"

Виталий Миколенко своей игрой привлек внимание чемпиона Англии.

Чемпион Англии "Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо".

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко в эфире программы "Великий футбол" рассказал, что один из тренеров "горожан" Микель Артета спрашивал об игроке "Динамо".

"Я слежу за "Динамо", так как это главный конкурент "Шахтера". Радует, что там играет много воспитанников. Ребята растут.

Открою секрет: недавно Микель Артета (ассистент Гвардиолы) интересовался моим мнением относительно одного игрока "Динамо". И в конце добавил, что ему надо ехать с этого чемпионата. Этот игрок - мой конкурент по позиции (основным левым защитником "Динамо" в этом сезоне является Виталий Миколенко. - Gazeta.ua)", - сказал Зинченко.

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В этом сезоне Виталий Миколенко провел за "Динамо" 22 матча во всех турнирах.