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"Манчестер Сити" готов заплатить € 90 млн за обидчика "Шахтера"

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&quot;Манчестер Сити&quot; готов заплатить € 90 млн за обидчика &quot;Шахтера&quot;
Лаутаро Мартинес может перебраться в АПЛ. Фото: gettyimages.com

Английский "Манчестер Сити" хочет усилить состав форвардом "Интера" и сборной Аргентины 23-летним Лаутаро Мартинесом.

Аргентинец является трансферной целью номер один этого трансферного окна для "Манчестер Сити", сообщает The Sun

Хосеп Гвардиола лично желает видеть его в составе своей команды, ведь ищет долгосрочную альтернативу Серхио Агуэро, у которого заканчивается контракт следующим летом. Английский гранд готов заплатить за футболиста 90 млн евро. Также в услугах нападающего заинтересована "Барселона".

В полуфинальном матче Лиги Европы против "Шахтера, Мартинес записал на свой счет дубль и ассист.

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Лаутаро Мартинес в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Интер", в которых забил, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает аргентинца в 64 млн евро.

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