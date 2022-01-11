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вторник, 11 января 2022 09:14

"Ман Юнайтед без Роналду одержал скандальную победу

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&quot;Ман Юнайтед без Роналду одержал скандальную победу
Скотт Мактоминей выступает за "МЮ" с 2017 года. Фото: Gettyimages.com/

В матче 1/32 Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" – 1:0.

Единственный гол в матче забил Скотт Мактоминей на 8-й минуте. Ассистировал ему бывший футболист "Шахтера" Фред.

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"Астон Вилла" забила дважды, но оба мяча команды Стивена Джерарда были отменены из-за офсайда.

Лидер манкунианцев Криштиану Роналду пропустил игру. Звездному португальцу дали отдых.

На следующей стадии Кубка Англии "красные дьяволы" сыграют с "Мидлсбро". Матчи 1/16 финала состоятся 4-7 февраля.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в таблице АПЛ. "Астон Вилла" на 13-й позиции. 15 января манкунианцы и бирмингемцы сыграют в рамках чемпионата Англии.

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