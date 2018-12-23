"Ман Сити" сенсационно проиграл, и отпустил "Ливерпуль" в отрыв - видео

Манчестер Сити проиграл два из трех последних матчей в АПЛ

В 18 тура Английской премьер-лиги состоялась сенасция. "Манчестер Сити" на своем поле проиграл одному из аутсайдеров чемпионата.

"Манчестер Сити на своем поле не справился с Кристал Пэлас". Горожане "открыли счет на 27-й минуте, когда Гюндоган замкнул подачу Делфа слева. Но Пэлас очень быстро пришли в себя и на протяжении двух минут шокировали Этихад. Сначала Шлупп классным выстрелом в дальний угол завершил контрвыпад лондонцев. А на 35-й минуте Таунсенд роскошным ударом с лета метров с 25-ти оставил не у дел Эдерсона.

Казалось бы, во втором тайме команда Гвардиолы поставит на место наглых гостей, но получила еще один гол в собственные ворота. Уокер завалил соперника в своей штрафной, а Миливоевич традиционно точно пробил с одиннадцатиметровой отметки. На 85-й минуте зрители увидели еще один шедевр, когда Кевин де Брюйне от боковой линии "зарядил" в дальнюю девятку. И не больше "горожан" не хватило.

Итак, 2: 3 - результат, который ознаменовал первое домашнее поражение Сити от Пэлас в истории, увеличило отставание манкунианцев от Ливерпуля на горе таблицы до четырех очков ", - рассказывает" Футбол24 ".

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 2: 3

Голы: Гюндоган, 27, где Брюйне, 85 - Шлупп, 33, Таунсенд, 35, Миливоевич, 52 (пенальти)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый тренер "Манчестер Юнайтед" дебютировал феерической победой - видео

После 18 туров - ровно половина чемпионата, "Сити" отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 4 очка.