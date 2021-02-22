"Ман Сити" побеждает 18 матчей подряд

Рахим Стерлиг забил единственный мяч в матче. Фото: REUTERS

В 25-м матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях победил "Арсенал" - 1:0.

Судьбу поединка решил забитый мяч в самом начале игры. Стерлинг замкнул головой фланговую передачу.

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Игра проходила при полном территориальном и игровом преимуществе "горожан", подопечные Хосепа Гвардиолы малое несколько хороших моментов удвоить преимущество. "Арсенал" за весь матч почти ничего острого у ворот соперника так и не создал.

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"Манчестер Сити" набирает 59 очков и укрепляет лидерство в АПЛ. Отрыв от "Лестера" и "Манчестер Юнайтед" составляет 10 очков. "Арсенал" - остается на 10-й позиции.У следующем туре команда Гвардиолы сыграет с "Вест Хэмом".