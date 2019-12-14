"Мальме" уволил тренера после выигрыша группы Лиги Европы

Немецкий тренер Уве Рьослер потерял работу несмотря на то, что выиграл группу Лиги Европы. Фото: ФК "Мальме"

Уве Рьослер покинул пост главного тренера "Мальме" несмотря на первое место в группе Лиги Европы.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Имя нового наставника еще неизвестно - клуб продолжает поиски, информирует "Футбол 24"

51-летний немец возглавил шведскую команду в 2018-м. Под его руководством "Мальме" становился бронзовым и серебряным призером чемпионата Швеции. Рьослер выиграл 61% официальных матчей - второй показатель в истории клуба.

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В текущем сезоне "Мальме" занял 2 место в чемпионате Швеции и смог выйти в плей-офф Лиги Европы.