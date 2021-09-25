Малиновский забил роскошный гол "Интеру" и давит на преемника Шевченко

Малиновский забил первый гол в сезоне. Фото: Reuters

Украинец Руслан Малиновский забил гол миланскому "Интеру" в очередном матче чемпионата Италии.

На 5 минуте нападающий хозяев Мартинес открыл счет. На двадцать девятой Дуван Сапата получил пас у ворот "Интера" и пытался выполнить пас, однако неудачно.

Мяч отскочил к Руслану Малиновского и украинец из-за пределов штрафной сравнял счет, попав в дальний угол. Прыжок Хандановича ни к чему не привел 1:1.

А уже на 38-ой минуте Толой вывел гостей вперед - 1:2.

На 52-ой минуте Малиновский со штрафного попал в штангу.

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Это первый гол Руслана Малиновского в этом году в Серии А. В прошлом туре он записал на свой счет голевой пас. Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков не вызывал Руслана на матчи сборной против Финляндии и Боснии.