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среда, 27 января 2021 21:53

Малиновский забил "Лацио" в Кубке Италии

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Малиновский забил &quot;Лацио&quot; в Кубке Италии
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

"Аталанта" победила "Лацио" в матче 1/4 Кубка Италии - 3:2.

Первый тайм получился очень результативным. Обе команды забили дважды. В конце первой половины игры Руслан Малиновский использовал хороший пас партнера и с метров 10 переиграл вратаря "Лацио".

Во втором тайме "бергамаски" остались в меньшинстве после удаления Хосе-Луис Паломина. Но хозяева смогли забить победный гол. Преимущество могла быть больше, если бы Дуван Сапата реализовал пенальти.

Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне за 21 игру. Также украинец отметился тремя ассистами.

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В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет с победителем пары "Наполи" - "Специя".

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