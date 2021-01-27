Малиновский забил "Лацио" в Кубке Италии

"Аталанта" победила "Лацио" в матче 1/4 Кубка Италии - 3:2.
Первый тайм получился очень результативным. Обе команды забили дважды. В конце первой половины игры Руслан Малиновский использовал хороший пас партнера и с метров 10 переиграл вратаря "Лацио".
Во втором тайме "бергамаски" остались в меньшинстве после удаления Хосе-Луис Паломина. Но хозяева смогли забить победный гол. Преимущество могла быть больше, если бы Дуван Сапата реализовал пенальти.
Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне за 21 игру. Также украинец отметился тремя ассистами.
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В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" сыграет с победителем пары "Наполи" - "Специя".
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