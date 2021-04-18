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Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"

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Малиновский забил единственный гол &quot;Ювентусу&quot;
Руслан Малиновский похоронил "Ювентус". Фото: Reuters

Украинец Руслан Малиновский стал автором победного мяча в ворота "Ювентуса" в 31 туре чемпионата Италии. "Аталанта" победила - 1: 0.

Тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини удивил стартовым кладом, не включив в него Руслана Малиновского. Без украинца "Аталанта" на равных играла с туринским суперклубом, причем имея больше возможностей, чтобы открыть счет.

Руслан вышел на поле целых 72-ой минуте. Сначала казалось, что это будет не лучший матч Малиновского: он заработал желтую карточку и несколько раз терял мяч. Однако на 86-ой минуте украинец очень удачно исполнил штрафной, после которого Войцеху Щенсны с большим трудом удалось вытянуть мяч из левого верхнего угла.

Пошел розыгрыш углового, Иличич отдал на Малиновского и тот сильно пробил. Рикошет дезориентировал голкипера и счет стал - 1:0. Матч так и завершился победой "Аталанты". В составе "Ювентуса" не играл из-за травмы Криштиано Роналду.

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После этой победы "Аталанта" набрала 64 зачетных балла и поднялась на третье место, опустив "Ювентус" на четвертое. В туринцев - 62 очка. Лидирует "Интер" - 74. На втором месте "Милан" - 66.

Автор: Юрий Стригун
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