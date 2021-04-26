Малиновский в третий раз подряд забил за "Аталанту"

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Болонью" -5:0.
Одним из героев встречи стал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Сначала украинский полузащитник открыл счет в матче, а затем сделал голевую передачу.
Почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве после удаления Джерди Шутена.
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Для Малиновского забитый гол стал третьим подряд в матчах Серии А. Ранее украинец забивал "Роме" и "Ювентусу".
Другой игрок сборной Украины Виктор Коваленко просидел весь матч на скамейке запасных.
После победы "Аталанта" поднялась на второе место в турнирной таблице. "Бергамаски" отстают от лидера "Интера" на 11 очков.
Вернуть себе второе место может сегодня "Милан", если победит в гостях "Лацио".
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