Малиновский сумасшедшим выстрелом открыл счет в игре с "Сампдорией"

Руслан малиновский забил третий мяч в сезоне. Фото: "Аталанта"

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" на выездной матч с "Сампдорией" и отметился забитым мячом.

На 41-ой минуте защитник Паломино, форвард Муриэль и полузащитник Малиновский разыграли идеальную комбинацию, которую пушечным ударом в дальнюю девятку завершил Руслан Малиновский - 1:0. Так закончился первый тайм встречи.

Это был третий мяч Малиновского в сезоне и второй в чемпионате. Еще один он забил в розыгрыше Кубка.

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