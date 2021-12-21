Малиновский рассказал, перейдет ли в "Дженоа" к Шевченко

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский не перейдет в "Дженоа" Андрея Шевченко.

Украинский футболист не хочет упускать возможность играть в Лиге чемпионов.

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"Перейти из "Аталанты" в "Дженоа"? Нет. "Аталанта" играет в Лиге чемпионов, на данный момент это команда высшего уровня. У меня отличные воспоминания от работы с Андреем Шевченко, мы пять лет работали, были хорошие результаты для сборной и страны.

Считаю, что "Аталанта" не продаст меня, а у "Дженоа" может не хватить денег на такой трансфер", – ответил Малиновский в программе "Прессинг" на YouTube.

Руслан Малиновский в текущем сезоне провел 21 поединок за "Аталанту", забил пять голов и отдал один результативный пас. "Дженоа" находится в зоне вылета. 21 декабря "грифоны" сыграют против "Аталанты". Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.