Малиновский рассказал, почему поссорился с Петраковым

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Фото: REUTERS

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился деталями конфликта с наставником сборной Украины Александром Петраковым.

Малиновский потерял место в старте во время матчей в сентябре, а в октябре его не вызвали в сборную.

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"Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может, не в тот момент подошел. Нужно было лицом к лицу, а я в раздевалке это сказал, еще и футболисты "Динамо" и "Шахтера" поехали. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним, пожелал удачи.

А потом все хотели что-нибудь сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию. Люди, которых я даже не знаю, говорили, что слышали что-то. Неприятно было.

Я не хотел, чтобы это обсуждали. Это должно оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта.

Но звонок был? Да, мы одну минуту поговорили и закрыли этот вопрос", – сказал Малиновский в интервью PRESSING.

Руслан Малиновский вернулся в сборную Украины в ноябре. 24 марта 2022 года национальная команда сыграет стыковые матчи в Кубке мира против Шотландии. Если украинцы победят, то сыграют финальное противостояние против победителя пары Уэльс-Австрия.