Малиновский рассказал о своем будущем в "Аталанте"

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник "Аталанты" 26-летний Руслан Малиновский рассказал о трансферных планах своего клуба.

По словам украинского полузащитника, сейчас нет никаких предпосылок, о возможной смене клуба.

"Когда какие-то трансферы происходят - они любят тишину. Когда много шума, то все идет долго и трансфер может не состояться. Когда больше информации, все обстоит сложнее.

"Аталанта" серьезно готовится к сезону. Будут приобретения. Клуб намерен сохранить всех футболистов, не хочет никого продавать.

Меня могут продать? Нет нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Это не более чем слухи", - сказал Малиновский в комментарии телеканалу "Футбол"

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Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Итальянский клуб заплатил за украинского полузащитника 13.7 млн ​​евро бельгийскому "Гента". Футболист не имеет стабильного места в составе своего клуба.