Малиновский рассказал о своем будущем в "Аталанте"

Полузащитник "Аталанты" 26-летний Руслан Малиновский рассказал о трансферных планах своего клуба.
По словам украинского полузащитника, сейчас нет никаких предпосылок, о возможной смене клуба.
"Когда какие-то трансферы происходят - они любят тишину. Когда много шума, то все идет долго и трансфер может не состояться. Когда больше информации, все обстоит сложнее.
"Аталанта" серьезно готовится к сезону. Будут приобретения. Клуб намерен сохранить всех футболистов, не хочет никого продавать.
Меня могут продать? Нет нет. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Это не более чем слухи", - сказал Малиновский в комментарии телеканалу "Футбол"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аталанта" купила россиянина на позицию Малиновского
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Итальянский клуб заплатил за украинского полузащитника 13.7 млн евро бельгийскому "Гента". Футболист не имеет стабильного места в составе своего клуба.
Комментарии