Малиновский рассказал о положении в "Генке"

История с переходом Малиновского затянулась надолго

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал слухи относительно возможного ухода из бельгийского клуба.

"Генк" не соблюдает слово и искажает мои слова. Я решил не отправляться на предсезонный сбор. Сказал тренеру, что не хочу мешать развитию его новой команды. Я видел это как знак уважения к наставнику и клубу.

Я мог бы рассказать о "Генке", но предпочитаю не делать этого из уважения к партнерам по команде, болельщикам и клубу. Мне не нравится эта ситуация. Поверьте, это не моя вина. Моя жена беременна, и я переживаю за нее. Эта ситуация заставляет ее нервничать.

Пока мой агент ведет переговоры с "Генком", я не хочу сказать ничего лишнего. Надеюсь, что "Генк" больше не будет показывать меня в плохом свете, и я смогу покинуть клуб в дружеских отношениях", - рассказал Малиновский в комментарии Nieuwsblad.

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В прошлом сезоне Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии в составе "Генка".