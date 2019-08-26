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понедельник, 26 августа 2019 08:49

Малиновский помог своей команде одержать победу в стартовом туре чемпионата Италии

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Малиновский помог своей команде одержать победу в стартовом туре чемпионата Италии
После появления на поле Руслана Малиновского "Аталанта" забила 2 мяча и одержала победу в матче

В рамках первого тура Серии А "Аталанта" проводила гостевой поединок против СПАЛа. Команда Джан Пьеро Гасперини отпраздновала волевую победу со счетом 2:3.

Стартовый отрезок встречи "Аталанта" провалила — уже к 27-й минуте проигрывала 0:2 после пропущенных мячей от Федерико Ди Франческо и Андреа Петаньи. До перерыва бергамаскам удалось отквитать один гол усилиями Робина Госенса.

Героем второго тайма стал вышедший на замену Луис Муриэль, который в дебютном матче за "Аталанту" отличился дублем. Сначала колумбийцу ассистировал Папу Гомес, а в случае с вторым голом ему удался прекрасный удар из-за пределов штрафной площади.

В составе Аталанты дебютировал в официальном матче Руслан Малиновский — украинец вышел на поле на 54-й минуте заменив Ремо Фройлера при счете 2:1 в пользу хозяев.

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В следующем туре 1 сентября "Аталанта" дома будет принимать "Торино"

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