Малиновский перейдет в "Аталанту" на следующей неделе

Аталанта" не просто возобновила переговоры по трансферу Руслана Малиновского, но и достигла прогресса в них.
Об этом сообщает footboom.com
"Генк" изначально хотел получить 20 миллионов евро, но по итогу согласился на 15. Правда, "Аталанта" планировала потратить на украинского игрока не более 10 миллионов и отказалась вести переговоры. Теперь же итальянцы согласны заплатить около 14 миллионов евро.
При этом, как утверждает источник, сторонам осталось только уладить вопрос по проценту за перепродажу Малиновского. В "Аталанте" уверены, что смогут подписать Руслана уже к концу следующей недели.
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"Сампдория" тоже хочет купить Малиновского, но сам он отдаёт предпочтение "Аталанте".
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