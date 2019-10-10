Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 126
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 972
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2034
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2358
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1287
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3141
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1863
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4563
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6399
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3897
Фото
Все фото
14
9
16
6
10
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Видео
Все видео
Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины
Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины
Определились финалисты Кубка АТО
Определились финалисты Кубка АТО
Бывшего тренера "Шахтёра" дисквалифицировали за агрессию против арбитра
Бывшего тренера "Шахтёра" дисквалифицировали за агрессию против арбитра
Степаненко показал фокус с мячами на тренировке сборной
Степаненко показал фокус с мячами на тренировке сборной
Пятов вспомнил о самом тяжелом пенальти в жизни
Пятов вспомнил о самом тяжелом пенальти в жизни
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2268
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6489
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 27
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 18:16

Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины

  Комментировать
Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины
Александр Зинченко получил болезненный удар в лицо на тренировке. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к отборочным матчам квалификации Евро 2020 в Харькове.

Матчи против Литвы и Португалии являются решающими для команды Шевченко. В случае победы над литовцами сборная Украины Украина гарантирует путевку на Евро.

Во время тренировки футболисты работали в квадрате. Мяч после паса Руслана Малиновского попал в лицо другом легионеру "желто - синих" Александру Зинченко. Игроку "Манчестер Сити" нужно было несколько минут, чтобы прийти в себя, об этом сообщает "Футбум".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степаненко показал фокус с мячами на тренировке сборной


11 октября сборная Украины сыграет в Харькове против Литвы. Начало матча - в 21 45, а за три дня в Киеве на "Олимпийском" примет Португалию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 34390
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 15606
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13086
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 12303
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 11214
Спорт
Я бы на его месте сделал бы так же" - Маркевич о отставке сына из клуба Первой лиги
Я бы на его месте сделал бы так же" - Маркевич о отставке сына из клуба Первой лиги Просмотров: 90
Шевченко возглавит "Милан" летом
Шевченко возглавит "Милан" летом
 Просмотров: 342
Определились финалисты Кубка АТО
Определились финалисты Кубка АТО
 Просмотров: 63
"Сейчас очень близки к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта ужасная братоубийственная война" - Уткин
"Сейчас очень близки к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта ужасная братоубийственная война" - Уткин Просмотров: 342
Золотой мяч, Роналду налоги и дети: Месси порадовал фанатов большим интервью
Золотой мяч, Роналду налоги и дети: Месси порадовал фанатов большим интервью Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 895
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua