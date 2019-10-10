Малиновский отправил Зинченко в нокдаун на тренировке сборной Украины

Александр Зинченко получил болезненный удар в лицо на тренировке. Фото: УАФ

Сборная Украины готовится к отборочным матчам квалификации Евро 2020 в Харькове.

Матчи против Литвы и Португалии являются решающими для команды Шевченко. В случае победы над литовцами сборная Украины Украина гарантирует путевку на Евро.

Во время тренировки футболисты работали в квадрате. Мяч после паса Руслана Малиновского попал в лицо другом легионеру "желто - синих" Александру Зинченко. Игроку "Манчестер Сити" нужно было несколько минут, чтобы прийти в себя, об этом сообщает "Футбум".

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11 октября сборная Украины сыграет в Харькове против Литвы. Начало матча - в 21 45, а за три дня в Киеве на "Олимпийском" примет Португалию.