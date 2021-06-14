Малиновский объяснил, чего не хватило сборной Украины в матче с Нидерландами

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. Фото: REUTERS

Один из лидеров сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский считает, что неточности в передачах не позволили украинцам набрать очки в матче против Нидерландов.

В Амстердаме украинцы сравняли счет, уступая 0:2, но пропустили еще и третий гол.

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"Мы не провели великолепный матч, играли слишком низко, но при счете 2:2 у нас была возможность сыграть вничью. Это футбол. После 0:2 мы были агрессивными. Финальный результат неутешительный.

Когда отбираем мяч, мы не продвигаемся вперед. Также у нас есть неточности в ударах и передачах в последних 20 метрах поля. Трудно еще что-то добавить", - сказал Малиновский в эфире Sky Sport.

В стартовом матче Евро-2020/21 Украина проиграла Нидерландам - ​​2:3. 17 июня национальная команда сыграет против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В другом матче группы Австрия победила Македонию - 3:1.