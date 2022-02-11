Малиновский не помог. "Аталанта" вылетела из Кубка Италии

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В матче 1/4 Кубка Италии "Аталанта" проиграла "Фиорентине" - 2:3.

Команды обменялись голами в первом тайме. На точный удар Криштофа Пентека с пенальти "бергамаски" ответили голом Давида Дзаппакосты, сообщает Sportarena.com.

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В начале второй половины игры Жереми Бога забил дебютный гол за "Аталанту" и вывел хозяев вперед. В середине тайма Пентек оформил дубль и восстановил паритет. А в компенсированное время Никола Миленкович принес "фиалкам" путевку в четвертьфинал турнира.

"Фиорентина" заканчивала игру в меньшинстве с 79 мин. когда второе предупреждение получил Лукас Мартинес.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский сыграл 74 мин. и оставил поле без результативных действий.

Соперником "Фиорентины" станет "Ювентус", победивший "Сассуоло". В другой паре за выход в финал сразятся "Милан" и "Интер".

В турнирной таблице Серии А "Аталанта" занимает пятое место. 13 февраля команда Малиновского сыграет против "Ювентуса".