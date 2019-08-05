Малиновский не будет основным игроком "Аталанты"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Руслана Малиновского как на игрока основного состава.
"Сейчас я рассматриваю Руслана Малиновского в роли альтернативы Алехандро Гомесу. Малиновский обладает качеством, характером, он уверенно работает с мячом, но ему еще нужно влиться в команду.
Через несколько месяцев я могу его ставить глубже в полузащиту, но сейчас это делать бессмысленно ", - передает слова Гасперини" Football-Italia.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы "Гента" забили четыре мяча в чемпионате Бельгии
Лидер сборной Украины Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" летом этого года с "Генка". Итальянцы заплатили за хавбека 13.7 миллиона евро.
Комментарии