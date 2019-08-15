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четверг, 15 августа 2019 09:42

Малиновский из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч

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Малиновский из-за травмы не смог доиграть товарищеский матч
Малиновский покинул поле из-за травмы бедра

"Аталанта" продолжает готовиться к старту нового сезона Серии А.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини провели товарищеский поединок против команды Серии С "Джеан" Эрминии.

Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе и успешно действовал на позиции плеймейкера, регулярно создавая остроту и помогая партнерам в обороне. К сожалению, для Украинской игра завершилась досрочно.

На 30-й минуте матча Руслан почувствовал дискомфорт в правом бедре и уступил место на поле Алехандро Гомесу. На первый взгляд, повреждения не выглядит серьезным, но его тяжесть еще предстоит установить при обследовании, сообщает calciomercato.com.

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"Аталанта" разгромила соперника со счетом 11: 1. Покер в свой актив записал Иличич, Муриель оформил хет-трик, а Сапата - дубль.

https://football24.ua
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