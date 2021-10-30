Малиновский и "Аталанта" спаслись в матче с "Лацио"

Малиновский провел на поле 35 минут. Фото: Reuters

В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" сыграла вничью с "Лацио". Встреча проходила на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.

На 18-й минуте форвард "Лацио" Педро Родригес забил первый гол в матче. В концовке первого тайма нападающий "Аталанты" Дуван Сапата сравнял счёт, ему ассистировал Маттео Ловато. На 74-й минуте форвард гостей Чиро Иммобиле с передачи Томы Башича вывел свою команду вперёд. На последних минутах полузащитник бергамасков Мартен де Рон спас "Аталанту" от поражения.

Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и сыграл 35 минут.

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"Лацио" в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" (19) — пятая. Лидером соревнований является "Наполи" (28), по дополнительным показателям ему уступает "Милан" (28).